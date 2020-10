Over tusen lastebilsjåfører kan bli tatt ut i streik

Meklingene foregår mellom Yrkestrafikkforbundet (YTS) og Fellesforbundet på arbeidstakersiden og motpartene Norges Lastebileierforbund og NHO Logistikk og Transport på arbeidsgiversiden for henholdsvis godsbilavtalen og transportoverenskomsten.

Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 688 arbeidstakere, mens YTS har varslet at 322 av deres medlemmer blir tatt ut i streik dersom arbeidsgiversiden ikke kommer med et tilbud de kan si ja til.

Blir det streik, blir kjøring av bulk-gods som mel, gass, glass og betong omfattet. Det blir også stykkgods som blant annet omfatter kjøring ut til butikker.

– En konsekvens av en streik vil være at kjøring av mel fra møllene stanser opp. Da tar det ikke lang tid før det vil merkes i butikkhyllene og hos bakeriene, sier forhandlingsleder Linda Jæger i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

I forhandlingene krever forbundet blant annet heving av minstelønnen, økt lavlønnstillegg og en generell sikring av lønnsnivået i bransjen.