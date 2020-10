To personer i det norske medisinske teamet som var på Lesvos, har testet positivt for covid-19

Begge personene er i god form og er nå isolert, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i en pressemelding.

Det var i forbindelse med medisinske tester mandag ettermiddag etter ankomst til Norge at de to personene testet positivt for koronavirus, opplyser direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

– Oppdrag som dette er alltid forbundet med en viss risiko, selv om sikkerhet bestandig står i høysetet. Vi var forberedt på at dette kunne skje og har gode planer for hvordan vi skal håndtere dette. Vi er opptatt av å ivareta de smittede, resten av teamet og staben rundt dem, sier Aarsæther.