Coronakostnader for Bergen kommune på nesten 400 millioner kroner hittil

Byrådet la tirsdag fram forslaget til 2. tertialrapport (mai til og med august). Der fremkommer det at kommunen har ytterligere 132 millioner kroner i coronautgifter sammenlignet med 1. tertial.

I en pressemelding opplyses det at de totale utgiftene og inntektstapene knyttet til coronapandemien for kommunen er anslått til 380 millioner kroner så langt i år.

Dette kommer i tillegg til lokalt vedtatte tiltakspakker på 400 millioner kroner.

– Hvordan staten ser for seg å dekke Kommune-Norges coronautgifter, er foreløpig et uoversiktlig lappeteppe, men vi har fortsatt store utgifter som så langt ikke er kompensert. Vi forventer at staten hjelper oss gjennom høsten, sier finansbyråd Erlend Horn (V).

Bergen kommune ligger an til å få et negativt driftsresultat på -0,3 prosent av driftsinntektene. Det er en forbedring på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial.