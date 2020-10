Stoltenberg-regjeringen holdt tilbake rapport om mulig milliardtap på oljeboring i nord

Tankeren Torill Knutsen laster olje fra Goliat-feltet i Barentshavet. Ifølge NRK fikk Stortinget ikke vite om en rapport som konkluderte med at oljeleting sørøst i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt da de i 2013 vedtok å gå inn for oljeleting i området. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Foto: NTB scanpix