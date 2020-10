Rapport: Flere bøker må raskere til bibliotekene

Rapporten på hele 500 sider legges fram tirsdag, skriver Dagsavisen.

Rapporten foreslår at aktuell sakprosa skal bli likestilt i innkjøpsordningen. Blant endringene som foreslås, er å gjøre alle innkjøpsordningene automatiske etter modell av den nåværende ordningen for ny, norsk skjønnlitteratur. Det foreslås også kontinuerlig påmelding til innkjøpsordningene for å redusere tiden mellom lanseringsdato og ankomst til bibliotekene.

– Våre studier viser at en automatisk ordning best ivaretar den kulturpolitiske hensikten med innkjøpsordningen: Å få fram litteratur av høy kvalitet, og få bøkene ut, sier Paul Bjerke, professor ved Høgskulen i Volda, som er en av tre forskere som har utarbeidet rapporten.