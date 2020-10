MDG-ere fra Oslo på topp på sju valglister

Ifølge en gjennomgang Klassekampen har gjort, kan Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland få Oslo-folk på topplasseringen til stortingsvalget neste år – i tillegg til Oslo.

– Om MDG skal ha ambisjoner om å bli det folkepartiet vi skal bli, så må vi bygge organisasjonen i hele landet, sier Katrine Aalstad, leder for Hamar MDG.

I Hedmark er Marion Godager Tveter fra Oslo innstilt på førsteplass, men Aalstad gir henne kamp om topplasseringen. Det samme gjør lokalt bosatte MDG-ere i Trøndelag og Rogaland, skriver Klassekampen.

Partisekretær Torkil Vederhus viser til at det er ganske vanlig også i andre partier at toppkandidater har Oslo-adresse, og han er ikke redd for at partiet skal bli for Oslo-dominert.

– Det er bra at folk stiller seg til disposisjon. Jeg synes ikke bostedsadresse skal diskvalifisere, sier han.