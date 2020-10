Flere skadd i trafikken i år enn i fjor

– Til tross for at de fleste har feriert i Norge i år, er det positivt at tallene ikke har økt mer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Selskapet hadde ventet en større økning.

Tallet gjelder for tredje kvartal og er beregnet for alle selskaper, men basert på Gjensidiges tall med en økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Når det gjelder erstatninger etter trafikkuhell, har de økt med 9 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Mye av dette skyldes at de fleste nyere biler har avansert elektronikk og dyre enkeltdeler.

Rysstad peker også på at den lave kronekursen også fører til høyere kostnader per bilreparasjon.