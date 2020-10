Regjeringen legger fram nye coronatiltak

På pressekonferansen vil Erna Solberg (H), Bent Høie (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) være til stede fra regjeringen, men også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil være til stede.

Nye og strengere tiltak ble varslet på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen i Nore fredag. Da sa statsminister Solberg at hun var bekymret over smitteøkningen i Norge.

Det var ved midnatt registrert 17.908 coronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anbefale nye tiltak slik at vi beholder kontrollen. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene hvor vi nå ser at smitten øker, sa Solberg under fredagens pressekonferanse.

Helseminister Bent Høie (H) sa da at de vil basere seg på tiltak som er tilstrekkelige nasjonalt, men at man også må være forberedt på strengere tiltak på lokalt nivå.

Mandag skal også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen informere om nye coronatiltak i hovedstaden.

Det er meldt om 52 nye coronatilfeller i Oslo det siste døgnet. Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.