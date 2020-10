Equinor holder petroleumsanlegg stengt ut året etter brann

Equinor opplyser mandag at kartleggingen av skadeomfanget indikerer at LNG-anlegget vil være nedstengt i inntil 12 måneder for utbedringer.

Foruten brannskader på luftinntaket på en av anleggets fem kraftturbiner, har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet skadd andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget.

Det er arbeidsomfanget fra disse følgeskadene som er mest omfattende, og stansens varighet vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.