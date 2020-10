160 nye koronasmittede

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 377 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Frp-komité ønsker maksstraff på 50 år

Frps programkomité vil øke strafferammen fra dagens 21 år års fengsel til 50 års fengsel. – Det skal svi å være kriminell, sier komitéleder Sylvi Listhaug.

Ifølge VG legger programkomiteen fram sitt utkast i dag. Komiteen ønsker å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år – og den vil også åpne for større bruk av ubetinget fengsel for lovbrytere under 18 år.

Overveldende flertall for ny grunnlov i Chile

Nesten åtte av ti chilenere har stemt for å skrote landets grunnlov, som ble skrevet under general Augusto Pinochets militærdiktatur.

Resultatet utløste store jubelscener i flere byer i landet. I hovedstaden Santiago strømmet tusenvis av mennesker ut i gatene for å feire. Mange mener grunnloven bidrar til sosial ulikhet, blant annet ved at den ikke fastslår at det er statens ansvar å gi borgerne helsehjelp og utdanning.

Nå har flere amerikanere forhåndsstemt enn i 2016

Ni dager før valgdagen har flere amerikanerne avlagt stemme enn ved presidentvalget i 2016. 59 millioner har avlagt stemme, viser en opptelling gjort av Election Project, i regi av University of Florida.

I 2016 stemte 57 millioner ifølge USAs valgkommisjon tidlig eller via post. Universitetet anslår at så mange som 150 millioner kan komme til å avlegge stemme i år. I 2016 var antallet 137 millioner.

Norske forskere tror blodprøve kan avdekke koronarisiko

Forskere ved Akershus universitetssykehus har funnet en blodprøvemarkør som tidlig kan si hvilke pasienter som har høy risiko for å bli alvorlig koronasyke.

Det dreier seg om biomarkøren Growth Differentiation Factor-15 (GDF-15), skriver Dagbladet . Funnene ble i midten av denne måneden publisert i det medisinske tidsskriftet Circulation.

Mexico har trolig rundt 50.000 uregistrerte koronadødsfall

Mexicos helsedepartement erkjenner at antallet døde i landet som følge av koronapandemien trolig er langt høyere enn tidligere antatt.

Departementet opplyser at overdødeligheten i landet var på drøyt 193.000 i landet for året fram til 26. september. 139.153 av disse dødsfallene antas å være som følge av covid-19. Det er om lag 50.000 flere enn de rundt 89.000 som er registrert døde etter å ha testet positivt for sykdommen.