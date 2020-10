160 nye koronasmittede registrert siste døgn

De siste to dagene er økningen på 377 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen som er registrert det siste døgnet, er nesten dobbelt så høy som på samme tid for ei uke siden, da det ble meldt 88 nye tilfeller. Den siste uka er det registrert 1.452 nye smittede.

Ved midnatt natt til lørdag var det registrert 298 nye smittede det siste døgnet. Det er tett opp mot toppen, som ble nådd 24. mars med 313 nye smittede registrert på ett døgn.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

44 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge de siste tallene fra fredag. Det var samme dag registrert 279 døde som følge av sykdommen.