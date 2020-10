Ruskevær treffer Sør-Norge: – Flere lavtrykk er på vei innover

Selv om gradestokken kan komme til å runde ti plussgrader enkelte steder, så blir ikke halloween-været akkurat «koselig».



Det blir nemlig både vind og også bygevær mange steder i Sør-Norge når det er tid for å sette ut halloween-gresskarene, men som vakthavende meteorolog Siri Wiberg sier:

– Jeg forbinder halloween med tre grader og øs pøs. Det kan godt bli opp mot ti plussgrader fredag her sør, så sånn sett tegner det til at årets halloweenvær blir en forbedring sammenlignet med eksempelvis i fjor.

– Men så kommer det an på bygene da. Det blir sikkert koseligst innendørs, sier Wiberg videre til NTB.

Sjekk været der du bor

Vinteren drøyer i sør

Natt til tirsdag snødde det godt flere steder på Østlandet, men den som trodde det snøfallet innledet en tid med vintervær, tar feil.

– Nei, vi ser ingen tegn til det. Det er heller ganske mild luft på vei inn til Sør-Norge nå, og selv om det er en variert værtype på vei, med svingende temperaturer, så ser jeg ikke noe snø i ukens prognoser her sør, sier meteorologen.

– Du må høyt opp i fjellene for å finne noe snø i Sør-Norge nå, men i Finnmark har snøen lagt seg flere steder. Den kan komme til å bli liggende ettersom kalde temperaturer og mye klarvær vil prege den kommende uken i nord, sier hun.

Best i nord

Kommende uke må Sør-Norge belage seg på flere lavtrykk.

– Med regnet og vinden her sør, ser det faktisk ut til at vi her sør får mest av det utpregede ruskeværet. Flere lavtrykk er på vei innover, og det vil også preget vestlands- og sørlandsværet.

Hun understreker at været vil variere og utelukker ikke noen solgløtt her og der.

– Trøndelag og Nord- Norge får på sin side mye finvær til uka selv om det i kystnære strøk kan komme nedbør her også.