Stord sjukehus stenges for besøkende

Tallet på smittede i Stord har økt sterkt den siste uka, og det har ført til restriksjoner også i nabokommuner.

Blant annet har Bømlo kommune innført et foreløpig besøksforbud på Bømlo bo- og helsesenter etter at en elev som hadde praksis der før helgen, fikk påvist covid-19. Det har ført til at flere pasienter og ansatte ved aldershjemmet er i karantene.

Både Stord kommune og Bømlo kommune gikk fredag ut og oppfordret innbyggerne om å holde seg mest mulig hjemme på fritiden, men foreløpig er det ikke innført restriksjoner om planlagte arrangement.

Lørdag fikk sykehuset sin første covid-19-innlagte pasient siden april. Smittetilfellene i Stord kommune har økt de siste dagene. På lørdag fikk de elleve nye tilfeller, ifølge VG.

To av dem som ble meldt smittet fredag er elever ved Stord videregående skole. Smittesporingen har ført til at om lag 143 elever og fire lærere er satt i karantene, skriver kommunen.

Kommunen er bekymret for smittesituasjonen knyttet til halloween lørdag 31. oktober og oppfordrer alle som har tenkt å markere dagen om å følge Folkehelseinstituttets halloween-råd.