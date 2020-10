Maud Angelica Behn (17) kåret til «Årets modigste kvinne»

Datteren til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, Maud Angelica Behn (17), var i fint selskap da hun tidligere i år ble nominert til «Årets modigste kvinne» av magasinet Tara.

Nå skriver Dagbladet at hun har vunnet prisen for talen hun holdt under farens bisettelse i Oslo domkirke i januar i år.

Prisen ble offentliggjort og utdelt under Tara-weekend på Vestlia på Geilo i helgen.

Stolt prinsesse Märtha Louise

På Instagram bekrefter prinsesse Märtha Louise prishederen – og skriver at hun er stolt over at datteren alltid løfter alle rundt seg, ser de som trenger litt ekstra oppmerksomhet og bruker egne opplevelser i mørkets dal til å gjøre andre sterkere.

– Jeg tenkte at å hjelpe andre ville hjelpe meg når jeg hadde det vondt. Når man går gjennom noe vondt, kan man la det ødelegge seg eller bruke det som en verdi. Jeg har veldig lyst til å bruke det som en verdi. Hvis jeg kan bruke mine erfaringer til å kanskje redde liv, så er jeg veldig takknemlig, sier Maud Angelica til Tara.

Deles ut for 10. gang

Maud Angelica Behn var nominert sammen med Henriette Vasstrand (som jobber i miljøtjenesten), Julie Kolbeinsvik (maritim trafikkleder og navigatør), Laial Janet Ayoub (programkoordinator i KFUK/KFUM, lokalpolitiker og driver organisasjonen Nok), Vibeke Sefland (kaptein i forsvaret) og Sonja Djønne (gründer og daglig leder for selskapet Heymat).

Det er 10. gang Tara deler ut prisen Årets modigste kvinne. Årets jury har bestått av skuespiller Mari Maurstad, næringslivsleder Anita Krohn Traaseth, Taras sjefredaktør Torunn Pettersen og Tara-journalist Lisbeth Skøelv. Alle de seks finalistene var innsendte forslag fra leserne.