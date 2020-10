Sp slår alarm om luftambulanseberedskapen i nord

Årsaken er et økende antall covid-19-tilfeller i Troms og Finnmark. Borch viser til at luftambulansetjenesten for tre uker siden avsluttet kontrakten med covid-19-helikopteret som skulle bistå Nord-Norge med oppdrag.

Borch mener regjeringen nok en gang svikter Nord-Norge. Hun krever at Høyre og regjeringen nå tar tak i situasjonen og inngår ny kontrakt med covid-19-helikopteret.

– Vi er i en alvorlig pandemi. Vi går inn i en tøff årstid, og vi vet hvor avhengig Nord-Norge er av luftambulanse til vanlig. Vi har aldri vært så avhengig av fly og helikopter som nå, derfor mener jeg regjeringen bør gripe inn og stasjonere et covid-19-helikopter i Nord-Norge, sier hun til NTB.

Ifølge Borch har luftambulansetjenesten inngått kontrakt med et dansk jetfly med dansk personell som skal bistå Nord-Norge under pandemien, men dette mener hun er en dårlig løsning.

– Det danske jetflyet kan ikke lande på de fleste av småflyplassene i Troms og Finnmark, sier stortingsrepresentanten.