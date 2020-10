Tidligere journalist blir stabssjef for Ap-leder Jonas Gahr Støre

Støre sier endringen skjer for å «gi en klar arbeidsfordeling».

– Vi gjør det for å organisere hverdagen effektivt, fordele oppgaver på en god måte og dekke over et bredt arbeidsfelt der vi kan nå flest mulig i stortingsarbeidet og også ut mot parti og et stort reiseprogram, sier Støre til TV 2 om endringene.

I tillegg er assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset (42) utpekt til å lede partiets valgkamp neste år.

– Hun har veldig bred erfaring, har høy tillit og har vært leder av sekretariatet for partiprogrammet, sier Støre til TV-kanalen.

I tillegg til Hytten er Tale Jordbakke (39) og Thomas Boe Hornburg (47) rådgivere for Ap-lederen på fulltid. Jarle Roheim Håkonsen (51) og Astrid Huitfeldt (43) er rådgivere for Støre på halv tid. Disse fem omtales internt i partiet som «Team Jonas», ifølge TV-kanalen.