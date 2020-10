To voksne og sju barn involvert i ATV-ulykke i Øystese

To kvinner og et barn er fløyet eller kjørt til sykehus etter at en ATV med to voksne og sju bar veltet og rullet ned en skråning i Øystese i Kvam. De seks andre barn blir undersøkt hos lokal legevakt. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg / Hordaland Folkeblad / NTB Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg / Hordaland Folkeblad / NTB