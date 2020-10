LIM etterlyser norske tiltak mot islamisme

36-åringen, som flyktet med familien fra Iran på 80-tallet, er generalsekretær i organisasjonen LIM (Likestilling, integrering og mangfold).

Hun sier et intervju med Aftenposten lørdag at det ikke holder med en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme der ordet islamisme er nevnt én gang. Voldelige islamister stoppes neppe med handlingsplaner, men handlingsplaner kan være verktøy for å komme ondet til livs, påpeker hun.

– Vi er naive hvis vi ikke tror at det finnes voldelige islamister også her i Norge. Hvor er tiltakene? Må vi vente til noen blir halshugget i Norge før politikerne våkner? Hvem er vi villig til å ofre, en journalist, en aktivist, en lærer?

Hun understreker at hun aldri har kritisert troende muslimer.

– For meg er det glassklart hvor skillet går når det gjelder religionskritikk: Jeg er i min fulle rett til å kritisere religion. Religion har ikke ytringsvern, men menneskene som utøver sin tro, har det.