Valgkamp i USA

USAs president Donald Trump sveiper innom tre delstater for å tale på velgermøter. Først North Carolina, deretter Ohio og til slutt i Wisconsin. Demokratenes kandidat Joe Biden reiser til en fjerde vippestat, nemlig fødestaten Pennsylvania. I Pennsylvania skal dessuten senator Bernie Sanders drive valgkamp for Biden, mens tidligere president Barack Obama reiser til Miami.

75 år siden FN-pakten trådde i kraft

Lørdag er det 75 år siden FN-pakten trådde i kraft. Den gang med 51 medlemsland, i dag er tallet 193.

Siste dag med sommertid

Lørdag er siste dag i 2020 med sommertid. Klokken 03.00 natt til søndag stilles alle klokker tilbake en time.

– Som tidsminister beklager jeg på det sterkeste at 2020 blir enda en time lenger, dette har allerede vært et svært krevende år for veldig mange, sa næringsminister Iselin Nybø til NTB tidligere i uka.

To kamper i eliteserien i fotball

Lørdag kveld spilles to kamper i eliteserien i fotball for menn. Klokken 18 møtes Start og Sandefjord i Kristiansand, mens Brann tar imot Stabæk i Bergen klokken 20.30.