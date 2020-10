Hatpredikanter nektes adgang til både Norge og Danmark

– Vi ser at utlendinger som sprer et hatefullt og ekstremistisk budskap som kan inspirere til vold, i noen tilfeller bør bortvises av hensyn til offentlig orden. Derfor har vi sendt en instruks til utlendingsmyndighetene som tydeliggjør regelverket, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Departementet viser til at personer som utgjør en sikkerhetstrussel, kan utvises av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Blant annet skal de 14 mennene som står på den danske sanksjonslisten for hatpredikanter , bli bortvist fra Norge.

Danmark har innført en såkalt sanksjonsliste for hatpredikanter. Oppføring på denne listen – som for tiden omfatter 14 muslimske menn – innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområdet.

– Vi skal ivareta både ytringsfriheten og religionsfriheten. Samtidig må det også understrekes at trossamfunn og andre organisasjoner i Norge har et ansvar for hvem de inviterer til å holde foredrag og delta i arrangementer, sier Mæland.