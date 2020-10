Direktør går av i Hurtigruten

Martini fratrådte stillingen allerede i august, da det utbrøt smitte om bord på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det som da var en midlertidig avgang, er nå permanent, skriver Nordlys.

I en epost til avisen opplyser Hurtigruten at Martini fratrer stillingen som styreleder og daglig leder i Hurtigruten Cruise AS med virkning fra 9. oktober og at hans arbeidsforhold opphører 6. november.

De neste to ukene skal han fungere som rådgiver for selskapet.

(Trygve Hegnar, eier av ABC Nyheter og Startsiden, er styreleder og eier fem prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.)