Corona gir avlyste HV-øvelser i Finnmark

– Det er viktig at vi som en beredskapsorganisasjon tar del i dugnaden med å stoppe smitten. Samtidig reduserer vi risikoen for at vi får smitte inn i vår organisasjon og opprettholder vår evne til oppdragsløsning , sier oberstløytnant Stein Høye i en pressemelding, ifølge Forsvarets Forum.

Avlysningen gjelder øving for HV-områdene Hammerfest, Alta, Altafjord og stabsområdet ved Banak, mens Innsatsstyrke Ida & Lyra får justert aktivitet.

Området Sør-Varanger planlegger for gjennomføring for bosatte i Sør-Varanger kommune, men også denne kan bli stanset på kort varsel.