Terje Rød-Larsen innrømmer å ha lånt penger fra Jeffrey Epstein

Den norske toppdiplomaten Rød-Larsen skriver i et brev til støttespillere at han angrer på å ha lånt penger av milliardæren Epstein, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg innser at det var en alvorlig feilvurdering fra min side å delta i et personlig finansielt forhold med Jeffrey Epstein, og jeg angrer det helhjertet, skriver han i brevet.

Rød-Larsen har gjentatte ganger tidligere blitt bedt om å avklare sine forbindelser til den nå avdøde milliardæren, uten å ha gitt klare svar.

I forrige uke ba Utenriksdepartementet Rød-Larsen om mer klarhet rundt forbindelsene mellom de to. UD har gjennom årene gitt over 130 millioner kroner til tankesmia IPI, som ledes av Rød-Larsen.

Onsdag skrev DN at Rød-Larsen på et tidspunkt skyldte Epstein 130.000 dollar, og at han senere ga grønt lys for en utbetaling av 100.000 dollar fra tankesmia til Epstein. Det er uklart hvorfor han skyldte pengene.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv. Han hadde flere mektige og berømte venner i USA og Storbritannia og var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner.