Påtalemyndigheten ber om tvungent psykisk helsevern for Makaveli Lindén

Det sa aktor Trude Antonsen i sin sluttprosedyre fredag formiddag, ifølge Dagbladet.

– Dersom tiltalte ikke dømmes til tvungent psykisk helsevern, må retten vurdere hva som i verste fall skjer hvis han på ny ikke får slik behandling som han får i dag. Da må retten se på handlingen han har begått, og at han er siktet for et tilsvarende knivdrap i Belgia få dager etter drapet her, sa Antonsen.

Påstanden er i tråd med det som alt står i tiltalen, som beskriver at Lindén var psykotisk da han begikk drapet på Heikki Paltto 15. oktober 2018.

Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, støtter påtalemyndighetens påstand.

Endret konklusjon

Tidligere denne uken ble det kjent at de sakkyndige psykiaterne som har observert Lindén, mener at han var utilregnelig da han drepte Paltto.

– Etter disse tre dagene i retten, så har vi endret konklusjonen vår, som først var at han ikke var psykotisk. Årsaken er at vi var i sterk tvil da vi kom med vår første konklusjon. I tillegg ser vi på sykdomsutviklingen under behandling og hans forklaring om hallusinering, paranoiditet, og at det er lange perioder han ikke husker, sa de sakkyndige i retten onsdag.

I sin forklaring i retten mandag fortalte Lindén at han hadde hallusinasjoner og hørte stemmer i hodet både før, under og i perioden etter drapet på Paltto.

Også siktet for drap i Belgia

Heikki Paltto Bjørklund ble funnet drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo mandag 15. oktober i 2018. Kort tid senere ble Lindén etterlyst gjennom Interpol.

Etter drapet på Heikki Paltto flyktet Lindén gjennom Europa, og til slutt ble han pågrepet i Dijon i Frankrike 23. oktober. Lindén er også siktet i Belgia for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling, og for å ha ranet en mann i den belgiske byen Mechelen. Drapet og ranet skjedde ifølge belgiske medier 21. oktober.

Lindén har så langt ikke sagt noe om hvordan han stiller seg til siktelsen i Belgia.