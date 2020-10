To biler og en konteiner brant i Bergen

I tillegg brant det i en konteiner på stedet. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 5.11 og brannet var slukket et kvarter senere. En tredje bil fikk brannskader.

– Det er en mulighet for at dette er ildspåsettelse, men konteineren var merket med farlig avfall, så vi kan heller ikke utelukke at brannen har en naturlig forklaring. Saken vil bli etterforsket, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Hun sier at politiet ikke har noen mistenkte i saken. De to bilene som brant var en privatbil og et yrkeskjøretøy.