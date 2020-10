En mer ordnet presidentdebatt

Den andre og siste debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes kandidat Joe Biden er over, og det var en mer sivilisert debatt enn deres første møte.

Trump fikk mest taletid i nattens debatt, viser en oversikt fra CNN. Han talte i 41 prosent av tiden, mens Biden kom til ordet i 37,5 prosent av tiden. Trump var i store deler av debatten mer kontrollert enn i den første debatten, og han skrøt også av ordstyrer Kristen Welker fra NBC News.

270 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 17.233 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 270 meldte tilfeller siste døgn. Det er 78 flere enn dagen før og 86 flere enn til samme tid forrige uke.

Dermed nærmer vi oss nivået fra mars. Da hadde Norge på det meste mellom 200 og 300 daglige smittetilfeller, med en topp 24. mars med 313 smittetilfeller.

18 nye koronatilfeller ved NHH i Bergen

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte. Bergen kommune opplyste torsdag om 18 nye tilfeller siste døgn. Tolv av disse er studenter ved NHH. Dagen før ble seks NHH-studenter konstatert smittet.

Høyskolen hadde et større utbrudd etter studiestart i slutten av august, totalt er 172 studenter smittet siden den gang.

Flere vil ha Vedum enn Støre som statsminister

Flere vil ha Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som statsminister enn Ap-leder Jonas Gahr Støre, viser en meningsmåling i Dagbladet. 47 prosent av de spurte svarte Vedum, mens kun 43 prosent mener Støre bør bli statsminister.

På partimålingen får Senterpartiet 17,8 prosent. Ap faller 2,9 prosentpoeng til 19,5 prosent. Det er det dårligste resultatet for Ap i en Ipsos-måling noensinne. Høyre er største parti med 22,3 prosent oppslutning.

Svak åpning av Hovland i California

Viktor Hovland ligger på en delt 51.-plass etter første runde av PGA-turningen i Thousand Oaks i California. Han brukte 71 slag for å fullføre runden og ligger dermed 1 under par i turneringen så langt.

Det ble bogey på hull sju, åtte og ti for nordmann, mens fire birdie rettet noe på inntrykket på dag en.

14 jihadister drept i droneangrep i Syria

Det amerikanske forsvaret sier det utførte droneangrepet som ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drepte 14 jihadister nordvest i Syria.

Målet for angrepet var et møte mellom militante islamister torsdag i landsbyen Jakara nær grensen til Tyrkia. Fem utlendinger og seks ledere er blant de drepte, ifølge eksilgruppen.

Russiske hackere anklages for angrep mot lokale myndigheter i USA

Amerikanske myndigheter sier russiske hackere har angrepet nettverket til flere delstater og lokale myndigheter i USA og stjålet data fra minst to servere.

Advarselen kommer mindre enn to uker før valget og forsterker frykten for at stemmegivningen skal bli manipulert og at det skapes usikkerhet om valgresultatet.