Hurtigruten avlyser alle cruisereiser til Antarktis ut mars

– På grunn av de utfordrende forholdene og fordi utviklingen er uforutsigbar, har Hurtigruten bestemt at resten av 20/21-sesongen for Antarktis må avlyses, skriver selskapet i en børsmelding torsdag.

I børsmeldingen opplyser selskapet samtidig at mange av gjestene som har booket billetter på selskapets ekspedisjonscruise, har valgt å utsette sine reiser i stedet for å be om refusjon. Selskapet har nå rundt 1,5 millioner euro i gjenstående refusjonskrav.