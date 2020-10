Gjorde funn av prematurt foster i uthus

Liket bærer preg av å ha ligget lenge, skriver politiet i en pressemelding torsdag formiddag.

– Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Politiet ble mandag denne uken varslet om liket. Det jobbes med undersøkelser for å forsøke å avklare identitet på fosteret.

Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Politiet gjør også undersøkelser knyttet til funnstedet og personer som kan ha tilknytning til adressen

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to sakene eller ikke.