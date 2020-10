220 NTNU-studenter i Trondheim i coronakarantene

Studentene er i karantene etter at to studenter ved fakultetet har fått påvist covid-19, skriver Nidaros.

Ifølge Trondheim kommune knyttes smitten til hovedutbruddet i Trondheim i oktober. Den ene studenten fikk påvist smitte onsdag, den andre testet positivt mandag.

– De to som er smittet, har ikke vært i kontakt med pasienter. Det vi jobber med nå, er å sjekke om noen av nærkontaktene til disse to har møtt pasienter, før de ble satt i karantene. Det kan de ha gjort, og kommunen jobber nå for å undersøke dette, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Konstituert dekan på fakultetet, Toril Forbord sier at studentene som nå er i karantene, får tilrettelagt digital undervisning i karanteneperioden.

Onsdag ble det oppdaget fire nye smittetilfeller i Trondheim, den ene studenten inkludert.