Prosedyrer i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen

Aktors prosedyre fortsetter i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i Oslo tingrett. Deretter skal forsvarer holde sin prosedyre. Etter oppdatert framdriftsplan ventes rettssaken å bli avsluttet 23. oktober.

Uravstemning over resultatet i busstreiken

Forbundene til bussjåførene som streiket, holder uravstemning om resultatet.

Styremøte i Helse sør-øst om Nye Oslo universitetssykehus

På styremøtet til Helse sør-øst skal det orienteres om prosjektet Nye Oslo universitetssykehus, men ikke gjøres vedtak.

Lansering av nytt hydrogenprosjekt

Wilhelmsen, NorSea Group og NCE Maritime CleanTech med partnere inviterer til lansering av et nytt maritimt hydrogenprosjekt. Prosjektet er et svar på regjeringens ønsker om å etablere hydrogen som maritimt drivstoff, samt utvikle knutepunkter for hydrogen langs kysten.

Senatet stemmer over Trumps høyesterettskandidat

Senatets justiskomité skal stemme over Amy Coney Barrett, som president Donald Trump har nominert til høyesterett. Nominasjonen sendes så mandag til Senatet for den endelige avgjørelsen.