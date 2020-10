Høie: Liv vil gå tapt hvis vi slipper smitten løs

– Hvis vi slipper smitten, løs vil sykehusene bli overbelastet og selv bli rammet av smitte. Da vil nok en gang mange pasienter som har andre sykdommer, oppleve at de ikke får behandling, kontroller og oppfølging. Helse og liv vil gå tapt, sa helseminister Bent Høie (H) på onsdagens coronapressekonferanse.

Den siste tiden har flere sagt at de mener coronatiltakene er for strenge i forhold til effekten og alvorligheten av coronautbruddet.

Høie viser til at en lettelse av coronatiltakene kan gi flere smittede, og at det igjen kan føre til at ansatte på sykehusene må holde seg hjemme under lokale smitteutbrudd, slik som i forbindelse med smitten på Hammerfest sykehus.

– Situasjonen er fortsatt krevende i Hammerfest. Der er 15 ansatte og tre pasienter bekreftet smittet, og mer enn 120 personer er satt i karantene, sier Høie.

Flere pasienter har nå blitt sendt til behandling andre steder i regionen som følge av smitten.