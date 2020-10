Aktor i Bertheussen-saken: – Teaterstykket ble en besettelse

Aktor kom inn på dette da hun tok opp hva som kunne være motivet for truslene 55-åringen er tiltalt for. Formo leste fra dommen i 1989 der det fremkommer opplysninger om at hun utviklet et negativt atferdsmønster gjennom mange år, som etter hvert fikk karakter av et tvangstrekk.

– Opplysningene og det totale bildet fra hun er 6 år til 30 år bør tillegges en viss vekt og sammenholdes med hennes reaksjon etter å ha sett «Ways of Seeing». Reaksjonen hennes utviklet seg en negativ retning etter å ha sett stykket, sa statsadvokaten.

Formo bemerket at det var forståelig at Bertheussen følte ubehag og krenkelse. Også at hun gikk til politianmeldelse.

– Men det er totalen og intensitet som påvirker. Det ble en besettelse for tiltalte. Hun fikk en uforholdsmessig kraftig reaksjon som førte til at hun svertet dem som var involvert i teaterstykket, og gikk langt i å kaste mistanke over dem, sa aktor.

Mener Bertheussen sendte brev for å skape seg alibi

Påtalemyndigheten mener Bertheussen sendte brev i etterkant for å skape seg sitt eget alibi for opplysninger hun hadde gitt i avhør.

De fem forsendelsene som ble sendt til advokatfirmaet Elden, til Dagbladet og til NRK i etterkant av trusselhendelsene mot Wara, Bertheussen og Tybring-Gjedde, er ikke en del av straffesaken i Oslo tingrett.

Laila Anita Bertheussen under rettssaken mot henne i sal 250 i Oslo tingrett. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Tegner: Egil Nyhus / NTB

Aktoratet bruker dem likevel som underlagsmateriale for at det er Laila Anita Bertheussen som står bak de påtalte forholdene om trusler og ildspåsettelse.

– Alle tingene viser at forsendelsene er oppkonstruerte og iscenesatte. Slik vi ser det, er forsendelsene gjort av tiltalte for å gi seg selv et slags alibi for opplysninger hun har gitt i avhør, sa statsadvokat Formo i sin avslutningsprosedyre onsdag.

– Hun har forsøkt å skape en tvil i saken

Formo sa at brevene inneholdt opplysninger som bare gjerningsmannen bak forholdene i tiltalen kunne vite. Hun tilbakeviste Bertheussens forklaring om at noen utenfor husstanden måtte ha drevet overvåking og romavlytting av huset og slik fått opplysninger som kode til døren, penger og kunnskap om alarmanlegget på eiendommen slik at de kunne utføre handlingene i tiltalen.

– Hun har forsøkt å skape en tvil i saken. Hun har på mange måter vært svært bevisst for å skjule sine spor, men hun har gjort mange feil som i stedet gjør forsendelsene til bevis mot henne selv, sa Formo til dommerne.

At Bertheussen må ha hatt bistand fra en annen person for å postlegge flere av forsendelsene, mener aktoratet ikke svekker teorien om at hun selv har skrevet brevene. Statsadvokaten sa det ikke er vanskelig å få hjelp til å poste et brev.

– Etter vår oppfatning er det ikke viktig å finne ut hvem som har postlagt brevene. Det er ikke nødvendig å komme til bunns i spørsmålene som tiltalen reiser, sa Formo.