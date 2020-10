Siste oppgjør om «å tisse» i Bertheussen-saken

Med referanse til kjente norske forfattere som Jens Bjørneboe, Johan Borgen, Ketil Bjørnstad og Edvard Hoem og mange flere dokumenterte advokat John Christian Elden onsdag morgen at norske mannlige forfattere bruker ordet «tisse».

Den noe pussige oppramsingen kom som et svar på at språklig sakkyndig og professor emeritus Sylfest Lomheim fredag mente at bruken av det samme ordet i ett av trussel- eller tilståelsesbrevene i saken var mer forenlig med at brevet var skrevet av en kvinne og ikke en mann.

Påtalemyndigheten mener det er Laila Anita Bertheussen som har skrevet brevene, men hun nekter for å stå bak dem.

Nytt veskebudskap

Utsagnet vakte en debatt også utenfor rettssalen, og mandag måtte Lomheim forsvare sitt standpunkt i en debatt mot forfatter og språkforsker Helene Uri.

– 152 mannlige forfattere bruker ordet tisse i sine tekster, sa Elden og viste til en undersøkelse fra Universitetet i Bergen.

Diskusjonen om uttrykket var den aller siste del av bevisførselen i straffesaken mot Laila Anita Bertheussen før aktor Marit Formo startet på sin avslutningsprosedyre onsdag.

Bertheussen selv ankom retten med et stoffnett med en karikatur over Edvard Munchs «Skrik»-ansikt og med teksten «Skyldig i å ha tisset» og underteksten «Pisspreik si nu æ».

Mener Bertheussen har lav troverdighet

Formo trakk fram hvordan hun mener Bertheussen har lav troverdighet i straffesaken mot henne.

Statsadvokat Marit Formo under prosedyren i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett onsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Berit Roald / NTB

Hun startet aktoratets avslutningsprosedyrer i straffesaken mot Bertheussen med å gå gjennom hvordan hun mener dommerne i retten bør vurdere den tiltalte 55-åringens troverdighet.

– Vår oppfatning er at retten bør utvise en skepsis til tiltaltes egen forklaring med mindre den underbygges av andre bevis i saken, sa Formo til dommerne.

Hun trakk fram at Laila Anita Bertheussen hadde nektet å svare på enkle spørsmål om medisinbruk, at hun nektet å bidra til uavhengige skriftprøver og at hun utviste en svært selektiv hukommelse i sine avhør med politiet og i retten.

– Vi mener det er påfallende at det er mange ting hun ikke husker, sa Formo

– Hukommelsen fungerer godt når det er noe til hennes fordel, men tilsvarende dårlig når det gjelder punkter som passer dårlig for henne.