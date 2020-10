Pasient truet ansatte med jernstang på Ullevål sykehus

Politiet meldte om hendelsen klokka 9.22. Pasienten, som er en mann i 50-årene, stakk av til fots, og politiet søkte etter ham med bevæpnede patruljer i flere timer.

De sendte personell til to adresser hvor de antok at mannen kunne ha tatt veien, og de oppfordret folk til å ringe til politiet om de så ham.

Klokka 11.44 opplyste politiet at vedkommende er kommet til rette og er i god behold.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier til NRK at pasienten er en kjenning av politiet, og at han ikke er farlig for andre.