Politiet: Mistenkelig at hettemannen i Hagen-saken ikke har tatt kontakt

– Vi har gått ut i flere omganger og bedt om at mannen på overvåkingsvideoene tar kontakt. Med tanke på tiden som har gått og oppmerksomheten etterlysningen har fått, er det naturlig for oss å tenke at han har fått med seg at vi ønsker å snakke med ham. Når han fremdeles ikke har tatt kontakt, mener vi det er mistenkelig, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NTB.

Øst politidistrikt gikk 1. juli i år ut og etterlyste en mann som ble fanget opp av flere overvåkingskameraer nær Sloraveien som Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra 31. oktober 2018. Han hadde da status som vitne i saken.

Hemiø presiserer at det kan være naturlige årsaker til at mannen ikke har tatt kontakt. Politiet har gjennomført flere etterforskningsskritt for å identifisere mannen, men disse har så langt ikke ført fram.

Tror de vil oppklare saken

Lørdag i neste uke er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sin bolig i Sloraveien 4 i Lørenskog.

I vår ble hennes ektemann, Tom Hagen, siktet for å ha drept eller medvirket til å ha drept henne. Han er fremdeles siktet i saken.

– Vi mener det fortsatt er skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen, og vi tror fremdeles det er snakk om et drap med en fingert bortføring. Vi har likevel ikke lukket dørene for at det kan være en kidnapping med et økonomisk motiv, sier Hemiø.

Saken er fremdeles høyt prioritert, og politiet får fremdeles betydelig bistand fra Kripos og andre særorganer. Mellom 30 og 40 personer jobber med saken per dags dato.

– Målet er fortsatt å finne Anne-Elisabeth Hagen og stille dem som er ansvarlige for hennes forsvinning til ansvar. Vi mener at det er realistisk. Vi tror det ligger et svar i informasjonen vi allerede har hentet inn, som vi håper å få fram gjennom bearbeiding og analyse av materialet, sier Hemiø.

Lingvister skal se på trusselbrevet

Politiet anser seg som ferdige med undersøkelsene av parets bolig i Lørenskog.

Ett av hovedsporene i saken som politiet likevel skal undersøke på nytt er trusselbrevet med et pengekrav som ble funnet i Sloraveien etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Det skal nå gjennom en ny sakkyndigundersøkelse hos lingvister.

– Dette er et svært viktig dokument i saken, og det er sakkyndige både nasjonalt og internasjonalt som undersøker dette, sier politiinspektøren.

Hemiø understreker at det ikke er uvanlig at etterforskninger tar tid.

– To år er ikke et langt tidsperspektiv når man ser på sakens kompleksitet, sier hun.

Person siktet for vitnepåvirkning

Tidligere denne måneden skrev VG og NRK at en slektning av Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken.

Advokaten til mannen bekreftet siktelsen, men politiet ønsket ikke å kommentere saken den gang.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse, og at vi snarlig vil avslutte etterforskningen som dreier seg om påvirkning av et vitne i saken. Én person er siktet i saken, sier Hemiø til NTB onsdag.

Hun vil ikke gå ut med personens kjønn eller si noe om relasjonen til Tom Hagen.

Har kartlagt 122 steder i Norge og utlandet

Politiet har til nå i etterforskningen kartlagt 122 ulike steder i Norge og i andre land.

Hemiø vil ikke gå inn på hvilke steder og andre land det er snakk om.

– Disse lokasjonene har blitt vurdert og prioritert med tanke på sannsynligheten for at Anne-Elisabeth Hagen kan befinne seg der. Politiet har på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene, sier hun.