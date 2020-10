STL reagerer på at kristen misjonsorganisasjon nektes støtte

– Vi kan ikke ha et meningspoliti i offentlig forvaltning som skal gå inn og styre organisasjoners teologi. Dette er en lovlig organisasjon og et lovlig standpunkt, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til Vårt Land.

Skien kommune har lenge hatt en ordning der foreninger innen idrett og kultur har sluppet å betale avgift for vann, avløp og renovasjon (VAR-avgifter). Nå har kommunedirektøren foreslått å gi Ungdom i Oppdrag Skien (UIO) avslag på sin søknad om å få refundert 124.000 kroner.

Begrunnelsen er at misjonsbevegelsen, som ble grunnlagt av pinsevenner på 1960-tallet, ikke har medlemmer i ordinær forstand, og at de ikke aksepterer homofilt ekteskap.

Kultursjef Guro Honningdal i Skien viser til kriteriene for ordningen, som sier at foreningen skal være åpen for alle og medlemsbasert.

– UIO har ikke medlemmer i ordinær forstand, men deltakere på disippelskolen. Utover det har vi ikke gjort vurderinger av foreningenes teologi, men åpenheten i henhold til vedtatte kriterier, sier hun.