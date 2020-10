Mann funnet omkommet ved ATV i Kautokeino

– Vi fikk rundt klokken 15 i dag melding fra bekjente av han som ikke hadde sett han siden fredag, opplyser operasjonsleder Eirik Pedersen til NTB.

– Da vi var på vei til å undersøke skogsveier i området, fikk vi melding fra en bilist som hadde sett en ATV 20 meter fra E45, sier han.

Pedersen opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke vet om det er snakk om sykdom, illebefinnende eller en ulykke, men at det ser ut som at han hadde ligget der en stund.

– Vi går nå i gang med vitneavhør og gjør undersøkelser på kjøretøyet, samt der han ble funnet, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres