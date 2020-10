Reiselivsnæringen får økonomisk støtte

– Reiselivet er en av bransjene som er hardest rammet av coronapandemien. Den har fortsatt behov for støtte og for å identifisere tiltak som kan stimulere og hjelpe bedriftene har vi hatt tett dialog med partene i arbeidslivet. Målet er å bevare arbeidsplasser og bidra til at ellers levedyktige reiselivsbedrifter kommer seg gjennom denne krisen, sier næringsministeren.

Partene i reiselivet deltar også på pressekonferansen.

Foretak i reiselivsbransjen støttes oppad med 10 millioner kroner per måned fra september og ut året.

For å kvalifisere for tilskudd må foretaket kunne vise til et omsetningsfall på 40 prosent eller mer, sa næringsminister Iselin Nybø (V) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Som eksempel vil et foretak med 1 million kroner i faste kostnader og et fall på 80 prosent, få kompensert 40 prosent eller 400.000 kroner.

Tilsvarende, om fallet er 40 prosent, vi foretaket få kompensert 20 prosent eller 200.000 kroner.