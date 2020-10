Styremøte Oslo universitetssykehus

På styremøtet til OUS skal forprosjekt for Nye Oslo universitetssykehus vedtas. Nye Oslo universitetssykehus er fellesnavnet på de fem bygge- og utviklingsprosjektene i sykehuset. Forprosjektet er siste ledd i «tidligfaseplanlegging» av sykehusbyggprosjekter. Prosjektet er kontroversielt, og mandag ble det gjennomført storprotest mot riving av deler av Rikshospitalet. Rivingen er del av forprosjektet, og henger sammen med vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.

Landbruksministeren møter grøntnæringen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet møter grøntnæringen. Temaet er arbeidslivskriminalitet i grøntnæringen.

Rapport legges fram under konferanse om havvind

Menon Economics legger fram en rapport som ser på hvilke virkemidler som er nødvendig for at fullskala vindparker skal etableres i Norge. Der kommer det fram at norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nær 85 milliarder kroner i 2050. Olje- og energiminister Tina Bru holder innlegg og vil oppdatere om regjeringens planer.

Utenriksministeren deltar på høynivåkonferanse om Sahel

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar digitalt på en høynivåkonferanse om Sahel. Danmark er vertsland for årets giverkonferanse, med fokus på å takle den komplekse krisen i Sahel-regionen.