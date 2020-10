Åtte nye coronatilfeller påvist i Trondheim

Fredag ble det påvist smitte hos én person, lørdag fikk fem personer påvist smitte og søndag ble det konstatert smitte hos to personer, opplyser kommunen i en pressemelding.

Sju av de åtte smittede er i 20-årene, og den siste er i 40-årene. Alle de smittede har et mildt sykdomsforløp.

Før helgen måtte utestedet Barmuda stenge dørene etter at to gjester som hadde besøkt utestedet, testet positivt for coronavirus. Fra før var utestedet Lille London stengt etter coronasmitte.

Over 1.000 personer i Trondheim var før helgen satt i karantene i forbindelse med smitteutbrudd, mange av dem etter coronautbruddet på sistnevnte utested.

Leger i Trondheim har merket at coronaviruset i byen har oppført seg litt annerledes enn vanlig. De mener det ser ut til å smitte lettere og gir raskere symptomer. Dette skal granskes av Folkehelseinstituttet.