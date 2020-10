Færre tror pandemien blir svært langvarig

Gjennom de siste månedene har stadig flere ment at vi står overfor en langvarig situasjon. Men i oktober ser man et lite skifte i folks forventninger, ifølge en undersøkelse fra Norsk conormamonitor fra Opinion.

36 prosent mener pandemien vil vare i mer enn ett år, og det er en nedgang på 9 prosentpoeng fra målingen i september.

– Selv om ni av ti nordmenn føler seg sikre på at korona er en del av hverdagen i mer enn et halvt år til og vel så det, så ser folk litt mer lys i tunnelen, i motsetning til tidligere, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

10 prosent svarer at utbruddet vil vare i opptil et halvt år til. 54 prosent tror opptil et år til, 26 prosent opptil to år og 10 prosent tror det vil vare lenger.

23.000 personer har deltatt i undersøkelsen.