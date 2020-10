Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i Namsos

– Leiligheten er blitt plombert, og kriminalteknikere fra politiet er på stedet. Vi kategoriserer det som et mistenkelig dødsfall, sier politistasjonssjef Svenn Ingar Viken til Namdalsavisa.

Han understreker imidlertid at lista for å kalle et dødsfall mistenkelig er relativt lav.

Politiet fikk melding om dødsfallet søndag morgen. Ingen personer er pågrepet.