I 2016 vakte det stor oppmerksomhet da humordronningen Anne-Kat Hærland avslørte at hun har den sjeldne øyesykdommen Retinitis pigmentosa.

Hærland fikk sykdommen da hun var i starten av 20-årene.

I TV 2-programmet Presseklubben, forteller Hærland om hvordan hun påvirkes av sykdommen.

– Det er en veldig kompleks sykdom. Jeg har ikke sidesyn. Jeg ser deg helt fint, men ingenting av det som er på sidene. Det betyr at det er mye praktiske problemer. Du kan ikke se det på meg, men du kan se det på meg hvis du bor sammen med meg eller er sammen med meg. Du vil se at jeg sliter med å gå i trapper og velter mye glass og sånne ting, men jeg funker helt fint likevel, sier hun.

Kan miste synet



Det var i et intervju med VG Helg Hærland for første gang snakket offentlig om sykdommen. Da hun var kun 22 år gammel fortalte legene at hun mest sannsynlig kommer til å miste synet.

Anne-Kat Hærland er lei spørsmålene fra journalistene. Foto: Berit Roald / NTB

– Denne diagnosen har jo ligget under alt jeg har gjort i 20 år. Kanskje man nå skjønner mer av hvor alt kommer fra, forstår raseriet i humoren, sa hun til VG.

Øyesykdommen beskrives gjerne som kikkertsyn. Synsfeltet kan bli så innsnevret at det til slutt ser ut som man ser gjennom et lite hull.

48-åringen forteller at hun hvert år har oppdaget nye ting hun har problemer med å gjøre.

Før 2016 var det kun hennes nærmeste venner som visste om øyesykdommen.

– Går den veien det går



Hærland legger ikke skjul på at hun er lei spørsmålene fra journalister om hun har blitt blind.

Hun er derfor delt på om det var lurt å fortelle om sykdommen.

– Jeg skulle gjerne ikke ha fortalt om det for å slippe å ha de spørsmålene om hvordan går det med deg nå, og hvilket stadium det er på nå. Det går ikke an å kurere det, og det går den veien det går, sier hun i Presseklubben.

Anne-Kat. Hærland og Pål T. Jørgensen er klare med programmet «Hekta på Trump» på TV 2 i høst. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

Tilbake på skjermen



Den profilerte komikeren er for tiden aktuell som programleder på TV 2 i forbindelse med presidentvalget i USA.

I programmet «Hekta på Trump» skal hun og mangeårig TV 2-journalist Pål T. Jørgensen (69) treffe Donald Trump-støttespillere på hjemmebane rundt om i Norge.

I utgangspunktet skulle programmet blitt laget i USA, men på grunn av pandemien ble innspillingen flyttet til Norge.