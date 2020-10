Makaveli Lindéns tilregnelighet står sentralt i rettssaken om Majorstuendrapet

– Vi kommer til å argumentere for at Lindén var utilregnelig på gjerningstidspunktet, og av det mener vi det korrekte er at han dømmes til tvungent psykisk helsevern, sier Makaveli Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik, til NTB.

Mandag starter rettssaken der Makaveli Lindén er tiltalt for det såkalte Majorstuendrapet 15. oktober 2018. Den svenske 22-åringen har erkjent at han på morgenen denne dagen knivstakk 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo.

Ifølge tiltalen ble Paltto stukket 45 ganger i hodet, halsen og overkroppen, som førte til at han døde av forblødning og pustesvikt.

Han er også tiltalt for å ha ranet en annen mann på Majorstuen kort tid før drapet på Paltto.

– Han erkjenner fullt ut det han er tiltalt for, sier Storrvik.

– Tilregnelig på gjerningstidspunktet

I desember i fjor konkluderte rettspsykiaterne Agneta Nilsson og Anne Lill Ørbeck enstemmig og under sterk tvil med at Lindén var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Psykiaterne mente likevel at han var psykotisk da han ble undersøkt. Året før Majorstuendrapet – i 2017 – ble han også vurdert som psykotisk av rettspsykiatere i Sverige.

I tiltalen skriver statsadvokat Trude Antonsen, som også er aktor i rettssaken, at de vil be om at Lindén skal overføres til tvungent psykisk helsevern, men la samtidig inn et forbehold om at det kan bli aktuelt å be om forvaring.

– Det fremgår av tiltalebeslutningen at påtalemyndigheten mener han har handlet i psykotisk tilstand og har derfor bedt om overføring til tvunget psykisk helsevern. Det betyr at vi på bakgrunn av det samlede bevisbildet mener det ikke i tilstrekkelig grad kan bevises at han var tilregnelig når han begikk de straffbare handlingene, sier Antonsen til NTB.

Hun sier at Lindéns tilregnelighet vil bli et tema i retten i forbindelse med hvilken reaksjon han skal få.

Lindén sitter nå i varetekt på Dikemark psykiatriske sykehus i Asker, hvor han har vært siden februar i år.

Avhørt om Belgia-drap i Oslo

Etter drapet på Heikki Paltto flyktet Lindén gjennom Europa og ble etterlyst gjennom Interpol. Han ble pågrepet i Dijon i Frankrike 23. oktober. Lindén er også siktet i Belgia for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling, og for å ha ranet en mann, i den belgiske byen Mechelen. Drapet og ranet skjedde ifølge belgiske medier 21. oktober.

Makaveli Lindén har så langt ikke sagt noe om hvordan han stiller seg til siktelsen i Belgia.

Påtalemyndigheten i provinsen Antwerpen, der Mechelen ligger, sier til NTB at belgiske myndigheter avhørte Lindén i mars i år.

Det bekrefter også forsvarer Storrvik.

– Det var et avhør i Oslo, men Lindén har ikke ønsket å si noe om de faktiske forhold rundt saken i Belgia, og holdt fast ved det i avhøret i mars, sier han.

Kan sendes til Sverige eller Belgia

Påtalemyndigheten i Antwerpen vil ikke gå ut med hva de gjør videre i saken, men sier at de ikke vil være til stede under rettssaken i Oslo.

Antonsen sier at det trolig kommer en avklaring på hva som skjer med saken i Belgia først etter at det foreligger et rettskraftig dom i Norge.

– Det er også et tema at han er svensk statsborger. Derfor kan det bli aktuelt å sende ham til soning i Sverige. Det kan også være aktuelt å «låne ham ut» til Belgia slik at en rettssak kan gjennomføres der, men det er det for tidlig å si noe om, sier statsadvokaten.

Dømt som 15-åring

Den tiltalte het tidligere Christian Bo Lindén, men under soning i februar 2018 byttet han fornavnet til Makaveli.

Flere medier har tidligere skrevet at Lindén begynte å ruse seg i ung alder. NRK skrev i 2018 at Lindén ble dømt første gang i Sverige som 15-åring.

Da han drepte Paltto i Oslo, hadde han kun kort tid i forveien blitt sluppet ut fra fengsel i Sverige.