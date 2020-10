Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen valgt til ny leder av Foreningen Norden

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden.

– Jeg har en dyp respekt for medlemsorganisasjonen og det lokale engasjementet, sier Trøen i en pressemelding og trekker fram språket som sin fanesak.

– Språksaken er bunnplanke for meg. I språket ligger den felles nordiske forståelsen. Det finnes enorm verdi i at en region som samlet er rundt 28 millioner mennesker har potensialet til å forstå hverandre. Det betyr at vi kan dele erfaringer fra våre hverdager, vår kultur. Dette ser jeg som Nordens største fortrinn, sier hun.

Med i styret er også stortingspolitikerne Jon Gunnes (V) og Freddy André Øvstegård (SV). De øvrige styremedlemmene er Rune Meier, Siw Fjelstad, Solveig Rollefsen og nestleder Sif Vik.