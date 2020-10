Mye fyll og spetakkel natt til søndag

Et utested i Stavanger valgte å stengte før midnatt etter at de følte de ikke hadde kontroll nok på smittevernet. Det førte til at mellom 100 og 200 ungdommer mellom 18 og 20 år ble stående utenfor.

Politiet i Stavanger måtte dermed trå til for å løse opp forsamlingen.

En drøy halvtime inn i søndagen måtte politiet gripe inn og avslutte en fest i og ved en campingvogn på Røros.

«Politiet har avsluttet en fest i ei campingvogn med 36(!) ungdommer i alderen 15–17 år. En god del alkoholkonsum på stedet, foreldre/foresatte varslet og ungdommene hentet», heter det i Twitter-meldingen som Trøndelag politidistrikt la ut.

Politiet reagerte etter å ha fått flere klager på støy fra naboer.

Ifølge politiet har de fått rundt 25 meldinger om forstyrrelse av natteroen fra private adresser i distriktet i løpet av natta, men har ikke hatt kapasitet til å rykke ut på mer enn rundt halvparten.

Vest politidistrikt melder på Twitter om 110 registrerte hendelser. 35 av disse handlet om ordensforstyrrelser, slagsmål og forstyrrelse av nattero.

Også i Oslo har det vært en travel natt med blant annet en melding om knivstikking på Youngstorget, men det viste seg å være et slagsmål der en mann fikk rispet opp haken, ikke noen knivstikking.

I Sandefjord måtte politiet gripe inn og løse opp et slagsmål med flere involverte, mens i Moss våknet en familie på fire av at en fremmed mann knuste et vindu og tok seg inn i leiligheten. Han får nå legetilsyn.