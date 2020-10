Sjømannskirken planlegger for unntakstilstand til 2022

Det skriver Dagen.

Sjømannskirken har hatt et brutto inntektsfall på 13 millioner kroner under pandemien. Til tross for det vil generalsekretær Jeffrey Huseby ikke omtale den økonomiske situasjonen som helsvart.

– Vi følger utfordringene tett og må lage så realistiske budsjetter for neste år som mulig. Takket være ekstraoverføringen kommer vi sånn noenlunde i havn i år. Hvordan det blir til neste år, er imidlertid et åpent spørsmål, sier han til avisen.

Organisasjonen stanset rekrutteringen av ansatte i vår. Det vil vare fram til neste sommer.