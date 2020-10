Mann fløyet til sykehus etter gasseksplosjon i garasje på Vestlandet

Eksplosjonen kan være forårsaket av propangasslekkasje, melder Vest politidistrikt på Twitter klokken 04.40.

Politiet fikk beskjed om eksplosjonen i Nordhordland klokken 02.21 natt til lørdag via AMK-sentralen.

– En mann i 50-årene som oppholdt seg i et tilstøtende rom til garasjen, er fløyet med luftambulanse til sykehus med brannskader. Han var ved bevissthet da han ble tatt hånd om, men vi vet ikke noe mer om skadeomfanget, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Eksplosjonen skjedde i en privat garasje og beboerne i huset hørte et smell. I garasjen befant det seg flere propanflasker av den typen som gjerne benyttes i campingvogner og båter.

– Vi antar at lekkasje fra disse kan være en årsak, men det er for tidlig å si noe konkret om dette. Brannmannskapene opplyser at alle flaskene ser ut til å være intakte, men det kan være lekkasje fra en av disse som har fordampet ut i garasjen og ha blitt antent. Eksplosjonen var såpass kraftig at garasjeporten er trykket godt utover, opplyser Rebnord.

Politiet oppretter sak på forholdet.