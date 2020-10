– 80 prosent av plastsøppelet langs kysten kommer fra norske kilder

– Vi nordmenn er selv skyld i nesten 80 prosent av plastsøppelet vi finner langs strendene, på svaberg, holmer og skjær og noe skyllet langt inn på land, sier Rolf-Ørjan Høgset fra miljøorganisasjonen In The Same Boat til Klassekampen.

Organisasjonen har analysert avfallet som den har plukket opp langs kysten siden 2017 og resultatet slår hull på myten om at det er fattige land som forsøpler havene og påstanden om at plasten er langtransportert fra industrien i Europa og Asia.

– Vi finner ingenting fra Asia. Litt kommer fra kyststatene nær oss, men hovedsakelig er nordmenn kilden, sier Høgset.

Funnene viser at 70 prosent av plastsøppelet kommer fra fiskerinæringen, 10 prosent fra oppdrett, cirka 10 prosent fra industrien, inkludert petroleum, og nær 5 prosent fra husholdningene.

Marius Storli, som leder skipsservice-selskapet North Agency, sier at det er behov for forebyggende tiltak, i tillegg til strandrydding. Han sier at de norske havnæringene ikke ønsker å forurense, men at det ikke alltid finnes gode alternativer.