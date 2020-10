Kjent artist tatt for råkjøring - risikerer fengsel

I mai i år ble en kjent norsk musiker i 50-årene tatt for å ha kjørt for fort på E18 i Sande i Vestfold. Mannen ble målt til 108 kilometer i timen i en 50-sone.

Han fikk førerkortet beslaglagt etter kjøringen.

Neste uke må mannen i 50-årene møte i Oslo tingrett hvor han står tiltalt for råkjøringen, skriver Nettavisen. Saken vil gå som en såkalt tilståelsessak.

Advokat John Christian Elden forteller at hans klient erkjenner å ha kjørt for fort, men understreker at mannen trodde han holdt fartsgrensen.

Den aktuelle strekningen er normalt en 110-sone, men grunnet arbeid på stedet var fartsgrensen midlertidig satt ned til 50.

– Han er kjent med at hastigheten er så høy at han risikerer fengsel. Samtidig mener vi det må ses hen til veiens normale grense. Han er lei seg for lovbruddet, men det hadde i dette tilfellet ingen trafikkfarlige følger da veien er dimensjonert for 110 km/t hastighet, som er noe helt annet enn for eksempel samme hastighet i en by, skriver Elden i en epost til Nettavisen.

Ifølge Nettavisen har påtalemyndigheten lagt ned påstand om 16 dager ubetinget fengsel.